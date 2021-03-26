Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan şarkıcı Zehra Gülün, izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Zehra Gülüç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? İşte detaylar...

ZEHRA GÜLÜÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Zehra Gülüç, 6 Kasım 1998 yılında Mersin'de dünyaya geldi. 2 kardeşi olan genç sanatçı aslen Dersimlidir.Lise eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamlayarak ardından Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kazanan genç yetenek müziği her zaman hayatının odak noktası yaptı.

Ünlü şarkıcı, 2014 yılında babasını trafik kazasında kaybetmiş ve müziğe sarılmıştır. 21 yaşındaki Gülünç, seslendirmiş olduğu "Cennetten Çiçek" adlı şarkı ile tanınmaya başladı.Açmış olduğu YouTube kanalına yüklediği Cennetten Çiçekcover’ını Ece Erken, Gülben Ergen ve Mustafa Sandal gibi birçok ünlü isim paylaşmıştır.

ŞARKILARI

"Kopаrdılаr Seni Benden" (Onur Bayraktar ile) (2020)

"Cennetten Çiçek" (2020)

"Cennetten Çiçek (Slow Versiyon)" (2020)

"Cennetten Çiçek (Trap Versiyon)" (2020)

"Ederin Olsun" (2020)

"Gurbet" (2021)