Zehra Güneş maç sonrası Korelilerin gözdesi oldu: Sonunda aşkımı buldum!

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatlarında karşı karşıya geldikleri her takımla canla başla mücadele sürdürürken, son çıktıkları Güney Kore karşılaşmasında mağlup edilerek olimpiyatlara veda ettiler. Ülkenin nabzını tutan maçlar için Türk halkı sultanlarına teşekkür dileklerini iletirken, Güney Kore maçtan çok A Milli Voleybol Takımı'nda yer alan Zehra Güneş'i konuştu. Güneş kısa süre içinde Kore gündeminde "18 Numaralı Türk" etiketiyle gündem oldu.

"18 NUMARALI TÜRK" ETİKETİ GÜNDEMDE YER ALDI

Maç sonrası Güney Kore'deki sosyal medya kullanıcıları Milli Voleybolcu Zehra Güneş'i konuşmaya başladı. Atılan tweetlerde Zehra Güneş'e olan hayranlıklarını dile getiren Güney Kore vatandaşları, Güneş için " Çok güzel, evlenmemiz lazım, Türkçe öğrenmeye başlamalıyım, hayatımın aşkını buldum" gibi iltifatlarda bulundular.

Güneş, Güney Kore'de "18 numaralı Türk" olarak Trend Topic (TT) listesine girdi. İşte Korelilerin güzel ve başarılı voleybolcu Zehra Güneş için attığı bazı tweetler...

"Türkiye'ye gidiyorum...Sonunda aşkımı buldum...18 numara Türkiye..."

Bir diğer kullanıcı ise Türkçe öğrenmeye başlayacağını belirtlerek "Zehra Güneş 18 numaralı oyuncu, aramızdaki yaş farkı mükemmel. Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlamalıyım" dedi.

"18 numaralı Türk oyuncuyla evlenmek istiyorum"