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Zehra Güneş maç sonrası Korelilerin gözdesi oldu: Sonunda aşkımı buldum!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki çeyrek final maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Mağlup edildiğimiz maç sonrası Güney Koreliler karşılaşmadan çok, Milli voleybolcumuz Zehra Güneş'i konuştu. Güneş Kore gündeminde "18 Numaralı Türk" olarak Trend Topic (TT) listesinde yer aldı.

Zehra Güneş maç sonrası Korelilerin gözdesi oldu: Sonunda aşkımı buldum!

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatlarında karşı karşıya geldikleri her takımla canla başla mücadele sürdürürken, son çıktıkları Güney Kore karşılaşmasında mağlup edilerek olimpiyatlara veda ettiler. Ülkenin nabzını tutan maçlar için Türk halkı sultanlarına teşekkür dileklerini iletirken, Güney Kore maçtan çok A Milli Voleybol Takımı'nda yer alan Zehra Güneş'i konuştu. Güneş kısa süre içinde Kore gündeminde "18 Numaralı Türk" etiketiyle gündem oldu.

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"18 NUMARALI TÜRK" ETİKETİ GÜNDEMDE YER ALDI

Maç sonrası Güney Kore'deki sosyal medya kullanıcıları Milli Voleybolcu Zehra Güneş'i konuşmaya başladı. Atılan tweetlerde Zehra Güneş'e olan hayranlıklarını dile getiren Güney Kore vatandaşları, Güneş için " Çok güzel, evlenmemiz lazım, Türkçe öğrenmeye başlamalıyım, hayatımın aşkını buldum" gibi iltifatlarda bulundular.Zehra Güneş maç sonrası Korelilerin gözdesi oldu: Sonunda aşkımı buldum!

Güneş, Güney Kore'de "18 numaralı Türk" olarak Trend Topic (TT) listesine girdi. İşte Korelilerin güzel ve başarılı voleybolcu Zehra Güneş için attığı bazı tweetler...

Zehra Güneş maç sonrası Korelilerin gözdesi oldu: Sonunda aşkımı buldum!"Türkiye'ye gidiyorum...Sonunda aşkımı buldum...18 numara Türkiye..."

Zehra Güneş maç sonrası Korelilerin gözdesi oldu: Sonunda aşkımı buldum!

Bir diğer kullanıcı ise Türkçe öğrenmeye başlayacağını belirtlerek "Zehra Güneş 18 numaralı oyuncu, aramızdaki yaş farkı mükemmel. Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlamalıyım" dedi.

Zehra Güneş maç sonrası Korelilerin gözdesi oldu: Sonunda aşkımı buldum!

"18 numaralı Türk oyuncuyla evlenmek istiyorum"

 

 

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