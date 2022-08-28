Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Zehra Taşkesenlioğlu'nun biyografisi...

Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları, sosyal medyada gündemine oturdu. Vatandaşın merak ettiği milletvekili hakkında biyografi bilgilerine yer verdik. İşte, Zehra Taşkesenlioğlu'nun biyografisi...

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ...

Zehra Taşkesenlioğlu 1972 yılında Erzurum'da dünyaya geldiç. Baba Mazhar, anne adı Saide. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İ.B.B.F den mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İktisat ana bilim dalında ve Bahçeşehir Üniversitesinde AB İlişkileri alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. Halen ABD’de başladığı doktora çalışmalarına tez aşamasında devam etmektedir. İtalya LUISS ile Center for European Studies ortaklaşa düzenlediği Düzenleyici Etki Analizleri ve Düzenleyici Reformlar konusunda uzmanlık eğitimini 2010 yılında tamamladı.

Hali hazırda MAYA Proje Yönetim sahibi ve Genel Müdürü olarak yerel yönetimler, kamu kurumları ve özel sektör için AB ve diğer uluslar arası projelerin hazırlanması ve uygulamasını, düzenleyici etki analizlerinin yapılmasını koordine ederken yine aynı konularda bu kurumlarda eğitimler vermektedir. Aynı zamanda birçok özel sektör kuruluşu için AB ve Dünya Bankasının ihalelerinin hazırlanması konularında teknik destek hizmet vermektedir. 2009Yılından itibaren enerji alanında yenilenebilir enerji ve Karbon emisyon ticareti gibi sektörlere de Danışmanlık ve proje geliştirme çalışmalarına adım atmıştır.

Bölgesel kalkınma, göç ve göç yönetimi, enerji politikası alanında çok sayıda araştırma, rapor ve makalesi yayımlandı. ABD, Ingiltere, İtalya, Almanya, Fas, Cezayir, Belçika, Macaristan, Bosna Hersek, Tanzanya, Uganda, Ruanda ve Sudan’da birçok eğitim ve projede yer aldı.

Göç ve Göç Yönetimi, AB Bölgesel politikası ve Enerji Politikası hakkında yayınlanmış çok sayıda araştırma, rapor ve makalesi bulunan Zehra Taşkesenlioğlu, AB fonları ile finanse edilen birçok ulusal, bölgesel ve uluslararası projenin yöneticiliğini yaptı. ABD Dış İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen Katılımcılık ve Yasama Süreçleri Staj programı çerçevesinde almış olduğu burs ile Amerikan Kongresinde ve Executıve Office’de Nisan 2011 –Mayıs 2011 tarihleri arasında staj programını tamamlamıştır.

İstanbul Ticaret Odası meclis üyeliğini yürüten Taşkesenlioğlu aynı zamanda TOBB DEİK Türkiye Ruanda İş Konseyi Başkanlığını görevini de sürdürmektedir. MÜSİAD'ın farklı sektör kurullarında yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir.

1995 yılında Refah Partisi İl Kadın Kolları Başkanlığında Teşkilatlanma, Ekonomik ve Sosyal İşler, AR GE birim başkanlıkları görevini yürüttü. 1995 genel seçimlerinde İl Kadın Kolları SKM başkan Yardımcılığı ve 3. Bölge SKM başkanlıklarını yürüttü. 1998–1999 yıllarında Fazilet Partisinde İl Kadın Kolları başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Birim başkanlığı ve daha sonra Ekonomik ve Sosyal Konular birim başkanlığı görevlerinde bulundu. Siyasete özürlülerin girişlerini sağlamak üzere parti genel merkezinde ve İstanbul İl teşkilatında Özürlüler biriminin kurulmasında rol aldı. 2004 yılında AK parti İstanbul İl Başkanlığında Çalışma Komisyonu üyesi olarak çalışmalarına devam etti. 2006 Haziran döneminde yapılan İstanbul İl kongresi ile İl Yönetim Kurulu üyesi, 2007 genel seçimlerinde 3. Bölge SKM başkanlığında Kampanya Sorumlusu olarak siyasi çalışmalarına devam etti.

Ak Parti'den 25., 26. ve 27. Dönem Erzurum Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Sözcülüğü, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu, Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Türk Grubu üyelikleri yaptı. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Sözcüsü, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu ve Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Türk Grubu Üyesidir.

Zehra Taşkesenlioğlu, 28 Nisan 2019 tarihinde hayatını Prof. Dr. Ünsal Ban ile birleştirdi. İstanbul da yapılan düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Adayı Binali Yıldırım, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ak Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’ın yanıs sıra çok sayıda davetliler yer aldı.

Taşkesenlioğlu; çok iyi düzeyde İngilizce, Swahili (Afrika Dili) ve az düzeyde Fransızca bilmektedir.

KAYNAK: 26. Dönem Milletvekilleri – Erzurum (akparti.org.tr, 27.05.2016), Milletvekili Taşkesenlioğlu dünya evine girdi (erzurumhabergazetesi.com, 28 Nisan 2019), TBMM Albümü 25. Dönem (tbmm.gov.tr, 18.11.2019), TBMM Albümü 26. Dönem Milletvekilleri (PDF - tbmm.gov.tr, 2019), 27. Yasama Dönemi Milletvekilleri (tbmm.gov.tr, 24.04.2020).