Zehra Zümrüt Selçuk: “2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi 1 Mart itibari ile başlıyor” IHAAW081614-EKO/28-02-2019 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi 1 Mart itibari ile başlıyor" 28.02.2019 08:16:14 TSINNNN

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