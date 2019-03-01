İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Zehra Zümrüt Selçuk: “2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi 1 Mart itibari ile başlıyor”

Zehra Zümrüt Selçuk: “2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi 1 Mart itibari ile başlıyor”

IHAAW081614-EKO/28-02-2019 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi 1 Mart itibari ile başlıyor" 28.02.2019 08:16:14 TSINNNN

Zehra Zümrüt Selçuk: “2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi 1 Mart itibari ile başlıyor”

IHAAW081614-EKO/28-02-2019 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi 1 Mart itibari ile başlıyor" 28.02.2019 08:16:14 TSI NNNN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.