Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında 2021 yılı asgari ücret zammı kararlaştırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantının ardından kameralar karşısına geçerek, "Asgari ücret 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3 bin 570 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi." açıklamasında bulundu. Peki Zehra Zümrüt Selçuk maaşı ne kadar? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri, bakanlar ne kadar maaş alıyor?

2021 YILI AGİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Bekar 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL



Evli eşi çalışan 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK MAAŞI NE KADAR?

Türkiye'de Milletvekili maaşları 25 bin TL'dir. Emekli milletvekili maaşı 15 bin TL, Bakan Maaşları ise 17.500 TL'dir.

CUMHURBAŞKANI MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı maaşı 2020 yılında 81.020 TL olarak duyuruldu.

Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu 2021? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

MİLLETVELİLİ MAAŞI NE KADAR?

TÜRKİYE'DE KAÇ BAKAN VAR?

Ülkemizde toplam 16 Bakanlık var;

Adalet Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı

İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2021? Yeni işsizlik maaşı ne kadar?

HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 291 üyesi var.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 139 üyesi var.

Halkların Demokratik Partisi'nin 61 üyesi var.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 49 üyesi var.

İyi Parti'nin 37 üyesi var.

Türkiye İşçi Partisi'nin 2 üyesi var.

Büyük Birlik Partisi'nin 1 üyesi var.

Demokrat Parti'nin 1 üyesi var.

Demokratik Bölgeler Partisi'nin 1 üyesi var.

Saadet Partisi'nin 1 üyesi var.

Bağımsız Milletvekili sayısı 6'dır.

Yani toplamda üye sayısı 589 'dur.

Yıllara göre asgari ücret tablosu |Geçmişten günümüze asgari ücret zamları