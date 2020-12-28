Zehra Zümrüt Selçuk maaşı ne kadar? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ne kadar maaş alıyor?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı asgari ücrete gelen zammı açıkladı. Bu yıl asgari ücrete sadece 500 lira zamn gelmiş oldu. Vatandaşlar açıklamanın ardından Türkiye'deki bakanların ve milletvekillerinin aldığı maaşların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki Zehra Zümrüt Selçuk maaşı ne kadar? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri, bakanlar ne kadar maaş alıyor?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında 2021 yılı asgari ücret zammı kararlaştırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantının ardından kameralar karşısına geçerek, "Asgari ücret 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3 bin 570 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi." açıklamasında bulundu. Peki Zehra Zümrüt Selçuk maaşı ne kadar? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri, bakanlar ne kadar maaş alıyor?
2021 YILI AGİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
Bekar 268,162 TL
Evli eşi çalışmayan 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışan 268,162 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL
ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK MAAŞI NE KADAR?
Türkiye'de Milletvekili maaşları 25 bin TL'dir. Emekli milletvekili maaşı 15 bin TL, Bakan Maaşları ise 17.500 TL'dir.
CUMHURBAŞKANI MAAŞI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı maaşı 2020 yılında 81.020 TL olarak duyuruldu.
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MİLLETVELİLİ MAAŞI NE KADAR?
TÜRKİYE'DE KAÇ BAKAN VAR?
Ülkemizde toplam 16 Bakanlık var;
Adalet Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı
İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2021? Yeni işsizlik maaşı ne kadar?
HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 291 üyesi var.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 139 üyesi var.
Halkların Demokratik Partisi'nin 61 üyesi var.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 49 üyesi var.
İyi Parti'nin 37 üyesi var.
Türkiye İşçi Partisi'nin 2 üyesi var.
Büyük Birlik Partisi'nin 1 üyesi var.
Demokrat Parti'nin 1 üyesi var.
Demokratik Bölgeler Partisi'nin 1 üyesi var.
Saadet Partisi'nin 1 üyesi var.
Bağımsız Milletvekili sayısı 6'dır.
Yani toplamda üye sayısı 589 'dur.
Yıllara göre asgari ücret tablosu |Geçmişten günümüze asgari ücret zamları