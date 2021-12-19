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Zekai Şen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Zekai Şen eserleri nelerdir?

İlim Yayma Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük ödülün Zekai Şen'in olduğunu açıkladı. Bu kapsamda Zekai Şen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Zekai Şen eserleri nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Zekai Şen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Zekai Şen eserleri nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan büyük ödülün Zekai Şen'in olduğunu belirtti. Peki Zekai Şen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Zekai Şen  eserleri nelerdir?  İşte ayrıntılar...

ZEKAİ ŞEN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Zekai Şen, 25 Ekim 1947 tarihinde Kastamonu’nun Samancı köyünde dünyaya geldi. 

Zekai Şen, Akademik, Bilim, Bilim Tarih kategorilerinde eserler yazmış popüle rbir yazardır.

ZEKAİ ŞEN ESERLERİ NELERDİR?

25 Ekim 1947 tarihinde Kastamonu’nun Samancı köyünde dünyaya geldi. 

Zekai Şen,Akademik, Bilim, Bilim Tarihikategorilerindeeserler yazmışpopülerbir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla;

Bilim Düşüncesi ve Matematik Modelleme İlkeleri,

Bilim Felsefesi ve Tıp, Bilim ve Türkiye,

Bulanık Mantık ve Modelleme İlkeleri,

Modern Mantık,

Mühendislikte Felsefe, Mantık, Bilim ve Etik olarak sayılabilir.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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