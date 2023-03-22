Zekası normalin üstünde olanlar resimdeki yanılsamaları fark ediyor! Çok sayıda kişi başarısız oldu

Bilimsel olarak kanıtlanmasa da IQ'su yüksek olan kişiler zekâ testlerini pratik ve hızlı bir şekilde çözmektedir. Peki bu optik illüzyonları kaç saniyede yenebilirsiniz? Gözlerinize ve zekanıza güveniyorsanız hemen başlayalım…



YALNIZCA ÜSTÜN ZEKALILAR, BU OPTİK İLLÜZYON TESTLERİNİ ANINDA ÇÖZÜYOR. SİZ BURADAKİ YANILSAMALARI FARK EDEBİLECEK MİSİNİZ?

Kişiliğiniz hakkında ipucu veren testlerin yanı sıra farkı bulma, gizli nesneleri bulma gibi testler de gelişim için önemlidir. Göz testleri sosyal medya kanallarında da bulunabilir. Orada kendinizi ekran bağımlılığı gibi rahatsızlıklardan kurtarabilir ve zamanınızı anlamlı aktivitelere ayırabilirsiniz. Özellikle, optik illüzyon testi beyninizi biraz yorabilir, bu nedenle iyileşene kadar kararlı olmanız gerekir.

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Ayrıca optik illüzyon sanatıyla uğraşan Lee Wagstaff, yarattığı görüntülerle zekâ testi meraklılarına güzel vakit geçirmeleri için imkân sağlıyor. İşte bu optik illüzyonlardan bazıları...

1.GÖRSEL





Lee Wagstaff tarafından oluşturulan resimlerde genellikle desenin altına saklanmış bir kadın yüzü bulunur.



2. GÖRSEL





Wagstaff'ın eserlerinin çoğunda gizli yüzleri bulmak son derece zordur. Bu optik illüzyonlarla uzun süre uğraşan kişiler baş ağrısı ve baş dönmesinden de şikayet edebilirler.

3. GÖRSEL





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Wagstaff'ın çalışması, uyumlu bir renk ve desen tasarımı sergiliyor.

4. GÖRSEL





Bilimsel olarak kanıtlanmasa de Optik yanılsama testlerinin zeka belirleyici olduğu iddiaları tartışmalıdır.

5. GÖRSEL





Optik yanılsama testlerinin kişilik ve zekâ ile ilgili olduğu söylenir. Current Biology çalışmasına göre bu testler IQ ile ilişkilidir. Çalışmalar, daha yüksek IQ'lu insanların optik illüzyonlardaki şekilleri ve ayrıntıları tanıma olasılıklarının daha yüksek olduğunu bulmuştur.