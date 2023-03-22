Zekası normalin üstünde olanlar resimdeki yanılsamaları fark ediyor! Çok sayıda kişi başarısız oldu

Zekâ testleri çözmek, yüksek derecede dikkat ve görsel zekâ gerektirir. Beyin gelişimini destekleyen zekâ testleri stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Sosyal medyadaki zekâ testlerindeki veya optik illüzyonlardaki detayları çok az insan fark eder. Boş zamanınız mı var zamanınızı değerlendirmenin en eğlenceli yolu aşağıdaki optik illüzyon bulmacasını çözmek. İşte detaylar…

YAYINLAMA
Google News
Zekası normalin üstünde olanlar resimdeki yanılsamaları fark ediyor! Çok sayıda kişi başarısız oldu

Bilimsel olarak kanıtlanmasa da IQ'su yüksek olan kişiler zekâ testlerini pratik ve hızlı bir şekilde çözmektedir. Peki bu optik illüzyonları kaç saniyede yenebilirsiniz? Gözlerinize ve zekanıza güveniyorsanız hemen başlayalım…

YALNIZCA ÜSTÜN ZEKALILAR, BU OPTİK İLLÜZYON TESTLERİNİ ANINDA ÇÖZÜYOR. SİZ BURADAKİ YANILSAMALARI FARK EDEBİLECEK MİSİNİZ?

Kişiliğiniz hakkında ipucu veren testlerin yanı sıra farkı bulma, gizli nesneleri bulma gibi testler de gelişim için önemlidir. Göz testleri sosyal medya kanallarında da bulunabilir. Orada kendinizi ekran bağımlılığı gibi rahatsızlıklardan kurtarabilir ve zamanınızı anlamlı aktivitelere ayırabilirsiniz. Özellikle, optik illüzyon testi beyninizi biraz yorabilir, bu nedenle iyileşene kadar kararlı olmanız gerekir.

Ayrıca optik illüzyon sanatıyla uğraşan Lee Wagstaff, yarattığı görüntülerle zekâ testi meraklılarına güzel vakit geçirmeleri için imkân sağlıyor. İşte bu optik illüzyonlardan bazıları...

1.GÖRSEL

optik

Lee Wagstaff tarafından oluşturulan resimlerde genellikle desenin altına saklanmış bir kadın yüzü bulunur.

2. GÖRSEL

optik

Wagstaff'ın eserlerinin çoğunda gizli yüzleri bulmak son derece zordur. Bu optik illüzyonlarla uzun süre uğraşan kişiler baş ağrısı ve baş dönmesinden de şikayet edebilirler.

3. GÖRSEL

optik

Wagstaff'ın çalışması, uyumlu bir renk ve desen tasarımı sergiliyor.

4. GÖRSEL

optik

Bilimsel olarak kanıtlanmasa de Optik yanılsama testlerinin zeka belirleyici olduğu iddiaları tartışmalıdır.   

5. GÖRSEL

optik

Optik yanılsama testlerinin kişilik ve zekâ ile ilgili olduğu söylenir. Current Biology çalışmasına göre bu testler IQ ile ilişkilidir. Çalışmalar, daha yüksek IQ'lu insanların optik illüzyonlardaki şekilleri ve ayrıntıları tanıma olasılıklarının daha yüksek olduğunu bulmuştur.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Herkes aylardır bunu bekliyordu! Gibi dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu: Acun Ilıcalı eğlenceli fragmanla duyurdu!
Herkes aylardır bunu bekliyordu! Gibi dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu: Acun Ilıcalı eğlenceli fragmanla duyurdu!
EYT'de kapsam genişledi! O ayrıntıyı bilenler 3600 prim günüyle emekliye ayrılıyor: Bilmeyenler çok üzülecek
EYT'de kapsam genişledi! O ayrıntıyı bilenler 3600 prim günüyle emekliye ayrılıyor: Bilmeyenler çok üzülecek
Bu market indirimli değil bedava ayçiçek yağı dağıtacak! Tek bir koşulu var!
Bu market indirimli değil bedava ayçiçek yağı dağıtacak! Tek bir koşulu var!
Bu yardımı kaçıran çok üzülür! Anne babalar hemen e-Devlet'e girin: Dar gelirli çocuklu ailelere 650 TL nakit yardımı yapılacak!
Bu yardımı kaçıran çok üzülür! Anne babalar hemen e-Devlet'e girin: Dar gelirli çocuklu ailelere 650 TL nakit yardımı yapılacak!
Son Haberler
Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı
Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı
Yalova sokaklarına operasyon! uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
Yalova sokaklarına operasyon! uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
İngiltere'de oruç tutan futbolcular için oyun duraklatılacak
İngiltere'de oruç tutan futbolcular için oyun duraklatılacak
Nestle Waters'ın uygulamasıyla 10 yılda yaklaşık 500 milyon litre su tasarrufu yapıldı
Nestle Waters'ın uygulamasıyla 10 yılda yaklaşık 500 milyon litre su tasarrufu yapıldı
Yeni ilanlar açıldı! 9500 TL maaşla hastanelerde çalışacak personeller aranıyor! 18 yaş üstü başvuruları açıldı
Yeni ilanlar açıldı! 9500 TL maaşla hastanelerde çalışacak personeller aranıyor! 18 yaş üstü başvuruları açıldı
Bu meslekleri yapanlar servet kazanıyor! Ayda 40 bin TL kazandıran meslekler açıklandı: Gençler rağbet ediyor
Bu meslekleri yapanlar servet kazanıyor! Ayda 40 bin TL kazandıran meslekler açıklandı: Gençler rağbet ediyor
Çok Okunanlar
Yeniden Refah Partisi'nde kriz çıktı! İttifak kararı nedeniyle üst düzey isimler istifa edecek
Yeniden Refah Partisi'nde kriz çıktı! İttifak kararı nedeniyle üst düzey isimler istifa edecek
Gaziantep’te sosyal medya operasyonu: 11 gözaltı
Gaziantep’te sosyal medya operasyonu: 11 gözaltı
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararı belli oldu! O ismi destekleyecekler
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararı belli oldu! O ismi destekleyecekler
AYM'den HDP'nin 'seçim sonrası' talebine ret
AYM'den HDP'nin 'seçim sonrası' talebine ret
Tuzla Belediyesi Hatay’da yardım üssü kurdu, Kırıkhan ilçesinde iftar sofrası hazırlıkları tamam
Tuzla Belediyesi Hatay’da yardım üssü kurdu, Kırıkhan ilçesinde iftar sofrası hazırlıkları tamam
Mustafa Er, asırlık mesleğin kaybolmaması için mücadele veriyor
Mustafa Er, asırlık mesleğin kaybolmaması için mücadele veriyor
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!