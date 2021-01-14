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Zekeriya Ünlü kimdir? Kaç doğumlu? Zekeriya Ünlü şarkıları

Zekeriya Ünlü kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Zekeriya Ünlü oldu. Peki ünlü türkücü Zekeriya Ünlü kimdir? Kaç doğumlu? Zekeriya Ünlü şarkıları

Zekeriya Ünlü kimdir? Kaç doğumlu? Zekeriya Ünlü şarkıları

Zekeriya Ünlü kimdir? Kaç doğumlu? Sıra gecelerinin aranan ismi ünlü türkücü Zekeriya Ünlü bugün eğlence dolu şarkıları ve ekibiyle Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olacak. Peki Zekeriya Ünlü kimdir? Kaç doğumlu? Zekeriya Ünlü şarkıları...

Zekeriya Ünlü kimdir? Kaç doğumlu? Zekeriya Ünlü şarkıları

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?

Zekeriya Ünlü Şanlıurfa Ticaret Lisesi mezunudur. 1962 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelmiştir. Memleketi’nde Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz’den ders almış kendi kendine sıra gecelerinde yetişmiştir.

Daha sonra İstanbul’a taşınan sanatçı toplam 7 kaset ve 3 LP yapmış ve Türkiye’nin sevilen isimleri arasında yer almıştır. Günümüzde müzik kariyerini Şanlıurfa Sıra gecesi ve arkadaşları grubu ile devam ettiren Zekeriya Ünlü evli ve bu evliliğinden üç evladı vardır.

ZEKERİYA ÜNLÜ ALBÜMLERİ

Bu Adam Benim Babam

Eşliğinde Şanlıurfa Sıra Geceleri,

İkimiz de Sarhoştuk (1989)
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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