Sıra gecelerinin aranan ismi ünlü türkücü Zekeriya Ünlü bu hafta eğlence dolu şarkıları ve ekibiyle İbo Show'un programına konuk olacak. Peki Zekeriya Ünlü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü şarkıları. İşte merak edilen ayrıntılar...

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?

Zekeriya Ünlü Şanlıurfa Ticaret Lisesi mezunudur. 1962 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelmiştir. Memleketi’nde Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz’den ders almış kendi kendine sıra gecelerinde yetişmiştir.

Daha sonra İstanbul’a taşınan sanatçı toplam 7 kaset ve 3 LP yapmış ve Türkiye’nin sevilen isimleri arasında yer almıştır. Günümüzde müzik kariyerini Şanlıurfa Sıra gecesi ve arkadaşları grubu ile devam ettiren Zekeriya Ünlü evli ve bu evliliğinden üç evladı vardır.

ZEKERİYA ÜNLÜ'NÜN ŞARKILARI

Mektebin Bacaları



Kınıfır Bedreng Olur



Kara Köprü Narlıktır



Hele Yar Zalım Yar



Felek Sen Ne Feleksen



Fadile, Başında Yazması Var, Endim Gülün Bağına, Oy Oy Oy Emine



Haydi Gidek Mersin'e



Balıklı Göl



Damlarda Zılgıt Sesi



Kara Üzüm Habbesi



Amane Amane



Aylele Henne



Antebin Kalesinde



Aralarda



Adanalı Esmer Olur Yan Bakar



Yürüyorum



Yarimin Adı Yaşar



Tü Allah Belanı Versin



Çiftetelli



Nemrutun Kızı



Ayrılık Treni



Aşkı Bana Sen Öğrettin



Yaram İçerden



Yerim Seni



Türkiyem



Dıkım Bımrım



Aney Urfa



Ey Sevdiğim Sana Şikayetim Var



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