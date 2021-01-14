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Zekeriya Ünlü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü şarkıları

Star TV'nin sevilen müzik eğlence programı İbo Show'un konuğu Zekeriya Ünlü oldu. Peki Zekeriya Ünlü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü şarkıları. Detaylar haberimizde...

Zekeriya Ünlü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü şarkıları

Sıra gecelerinin aranan ismi ünlü türkücü Zekeriya Ünlü bu hafta eğlence dolu şarkıları ve ekibiyle İbo Show'un programına konuk olacak. Peki Zekeriya Ünlü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü şarkıları. İşte merak edilen ayrıntılar...

Zekeriya Ünlü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü şarkıları

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?

Zekeriya Ünlü Şanlıurfa Ticaret Lisesi mezunudur. 1962 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelmiştir. Memleketi’nde Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz’den ders almış kendi kendine sıra gecelerinde yetişmiştir.

Daha sonra İstanbul’a taşınan sanatçı toplam 7 kaset ve 3 LP yapmış ve Türkiye’nin sevilen isimleri arasında yer almıştır. Günümüzde müzik kariyerini Şanlıurfa Sıra gecesi ve arkadaşları grubu ile devam ettiren Zekeriya Ünlü evli ve bu evliliğinden üç evladı vardır.

Zekeriya Ünlü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü şarkıları

ZEKERİYA ÜNLÜ'NÜN ŞARKILARI 

Mektebin Bacaları

Kınıfır Bedreng Olur

Kara Köprü Narlıktır

Hele Yar Zalım Yar

Felek Sen Ne Feleksen

Fadile, Başında Yazması Var, Endim Gülün Bağına, Oy Oy Oy Emine

Haydi Gidek Mersin'e

Balıklı Göl

Damlarda Zılgıt Sesi

Kara Üzüm Habbesi

Amane Amane
Zekeriya Ünlü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü şarkıları
Aylele Henne

Antebin Kalesinde

Aralarda

Adanalı Esmer Olur Yan Bakar

Yürüyorum

Yarimin Adı Yaşar

Tü Allah Belanı Versin

Çiftetelli

Nemrutun Kızı

Ayrılık Treni

Aşkı Bana Sen Öğrettin

Yaram İçerden

Yerim Seni

Türkiyem

Dıkım Bımrım

Aney Urfa

Ey Sevdiğim Sana Şikayetim Var

Döv Beni

Zekeriya Ünlü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü şarkıları

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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