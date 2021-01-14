Zekeriya Ünlü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü şarkıları
Star TV'nin sevilen müzik eğlence programı İbo Show'un konuğu Zekeriya Ünlü oldu. Peki Zekeriya Ünlü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü şarkıları. Detaylar haberimizde...
Sıra gecelerinin aranan ismi ünlü türkücü Zekeriya Ünlü bu hafta eğlence dolu şarkıları ve ekibiyle İbo Show'un programına konuk olacak. Peki Zekeriya Ünlü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü şarkıları. İşte merak edilen ayrıntılar...
ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?
Zekeriya Ünlü Şanlıurfa Ticaret Lisesi mezunudur. 1962 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelmiştir. Memleketi’nde Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz’den ders almış kendi kendine sıra gecelerinde yetişmiştir.
Daha sonra İstanbul’a taşınan sanatçı toplam 7 kaset ve 3 LP yapmış ve Türkiye’nin sevilen isimleri arasında yer almıştır. Günümüzde müzik kariyerini Şanlıurfa Sıra gecesi ve arkadaşları grubu ile devam ettiren Zekeriya Ünlü evli ve bu evliliğinden üç evladı vardır.
ZEKERİYA ÜNLÜ'NÜN ŞARKILARI
Mektebin Bacaları
Kınıfır Bedreng Olur
Kara Köprü Narlıktır
Hele Yar Zalım Yar
Felek Sen Ne Feleksen
Fadile, Başında Yazması Var, Endim Gülün Bağına, Oy Oy Oy Emine
Haydi Gidek Mersin'e
Balıklı Göl
Damlarda Zılgıt Sesi
Kara Üzüm Habbesi
Amane Amane
Aylele Henne
Antebin Kalesinde
Aralarda
Adanalı Esmer Olur Yan Bakar
Yürüyorum
Yarimin Adı Yaşar
Tü Allah Belanı Versin
Çiftetelli
Nemrutun Kızı
Ayrılık Treni
Aşkı Bana Sen Öğrettin
Yaram İçerden
Yerim Seni
Türkiyem
Dıkım Bımrım
Aney Urfa
Ey Sevdiğim Sana Şikayetim Var
Döv Beni