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Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı?

Ankara’da gerçekleştirilen HÜDA-PAR'ın 4. Olağan Büyük Kongresinde partinin Genel Başkanı olan Zekeriya Yapıcıoğlu, internette Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı? sorularıyla vatandaşlar tarafından çokça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı?

Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

55 yaşında olan Zekeriya Yapıcıoğlu 1966 yılında Batman'da dünyaya geldi. Yapıcıoğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. Zekeriya Yapıcoğlu, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında avukatlık yapan Yapıcıoğlu, HÜDA PAR’ın kurucuları arasında yerini aldı.

Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı?

Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi. Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, daha sonra Hür Dava Partisinin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongresinde tekrar Genel Başkanlığa seçildi. Yapıcıoğlu, Genel Başkanlık görevinden 21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için istifa etti.

 Zekeriya Yapıcıoğlu, 2 Haziran 2021'de yapılan 4'üncü Olağan Büyük Kongre'de yeniden HÜDA PAR Genel Başkanlığına seçildi. 

Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı?

EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Zekeriya Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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