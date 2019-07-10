Zekeriya Yapıcıoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEKERİYA YAPICIOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1966

Zekeriya Yapıcıoğlu kaç yaşında : 53

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Avukat, Siyasetçi

Zekeriya Yapıcıoğlu doğum yeri : Batman

ZEKERİYA YAPICIOĞLU BİYOGRAFİSİ

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanıdır.

Zekeriya Yapıcıoğlu, 1966 yılında Batman’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladıktan sonra 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirip avukat olmuştur.

1990-2012 yılları arasında avukatlık yaptı. BatmanBarosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.

Hür Dava Partisi, kısa adıyla HÜDA PAR, 19 Aralık 2012 tarihinde kurulmuştur. Partinin, çoğunlukla Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde tabanı mevcuttur. Batı illerinde de teşkilatlanma çalışmaları hızla sürmektedir. Partinin tabanının büyük çoğunluğunu Kürt kökenli muhafazakar vatandaşlar oluşturmaktadır.

HÜDA PAR Kurucu Genel Başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz'dan sonra 30 Haziran 2013 tarihinde yapılan 1. Olağan Kongre sonucunda genel başkanlığa Zekeriyya Yapıcıoğlu gelmiştir.

Zekeriya Yapıcıoğlu, evli 5 çocuk babasıdır.