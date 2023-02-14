Zeki Amdouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Amdouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zeki Amdouni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zeki Amdouni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zeki Amdouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Amdouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zeki Amdouni

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeki Amdouni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeki Amdouni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeki Amdouni 4 Aralık 2000 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre,Türkiye uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mohamed Zeki Amdouni şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeki Amdouni Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Zeki Amdouni, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zeki Amdouni'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zeki Amdouni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zekiamdouni/

Zeki Amdouniboyu ve yaşı kaç

Zeki Amdouni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zeki Amdouni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zeki Amdouni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeki Amdouni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2017 yılında Etoile Carouge

30 Haziran 2018 yılında Meyrin FC Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Etoile Carouge

1 Temmuz 2019 yılında Stade-Lausanne

1 Temmuz 2021 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2022 yılında FC Basel

30 Haziran 2024 yılında Lausanne-Sport

Zeki Amdouni kimdir

Zeki Amdouni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeki Amdouni şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Meyrin FC

Zeki Amdouni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 14 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 23 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 7 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 9 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zeki Amdouni nereli

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