Zeki Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zeki Celik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zeki Celik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zeki Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeki Celik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeki Celik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeki Celik 17 Şubat 1997 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Zeki Çelik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeki Celik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-F SPORT yapmaktadır. Zeki Celik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Roma futbol takımında oynamaktadır. Roma takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zeki Celik'nin Roma ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Zeki Celik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mehmetzekiiii

http://www.instagram.com/zekicelik17/

Zeki Celikboyu ve yaşı kaç

Zeki Celik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeki Celik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zeki Celik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeki Celik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2013 yılında Bursaspor U17

1 Temmuz 2014 yılında Bursaspor U19

21 Aralık 2014 yılında Bursaspor U21

1 Temmuz 2015 yılında Bursaspor

14 Ağu 2015 yılında Bursa Nilüfer

30 Haziran 2016 yılında Bursaspor

25 Ağu 2016 yılında İstanbulspor

7 Temmuz 2018 yılında LOSC Lille

5 Temmuz 2022 yılında Roma

Zeki Celik kimdir

Zeki Celik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeki Celik şuan Roma takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yavuz Selimspor (2008-2009), Bursaspor (2009-2014)

Zeki Celik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye takımında 2 numaralı formasıyla 5 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 19 numaralı formasıyla 28 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zeki Celik nereli

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