Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde bir klinikte görev yapan Prof. Dr. Zeki Eralp Buduneli, 10 öğrencinin fiili ve taciz şikayetiyle suçlanıyor. Bunun üzerine Prof. Dr. Zeki Eralp Buduneli, merak edilen isim haline geldi. Peki, Zeki Eralp Buduneli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zeki Eralp Buduneli olayı nedir? Detaylar haberimizde...

ZEKİ ERALP BUDUNELİ OLAYI NEDİR?

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 10 öğrenci, Aralık 2019’da fakülte dekanlığına başvurarak son sınıf öğrencilerinin uygulamalı eğitim aldığı ‘multidisipliner klinik’in koordinatörü Prof. Dr. Zeki Eralp Buduneli'nin sözlü ve fiili tacizlerine maruz kaldıklarını iddia etti.

Suçlamalar üzerine üniversitede bir komisyon oluşturuldu. Şikâyetçi öğrenciler, arkadaşlarını da tacizin tanığı olarak gösterdi. Tanık öğrenciler taciz iddialarını doğruladı. Bazıları, “Gözlerimle gördüm” diyerek arkadaşlarına şahitlik etti. Aylarca devam eden bu süreçte son sınıf öğrencileri mezun oldu. Okulun 10 aydır yürüttüğü soruşturma ise henüz sonuçlanmadı.

Prof. Dr. Zeki Eralp Buduneli üniversitedeki görevine devam ediyor.

Hürriyet Gazetesi taciz şikayeti bulunan öğrencilerle görüştü. Öğrencilerin birçoğu mezun olmuşken birçoğu da farklı şehirlerde yaşamaya başlamıştı. Öğrencilerden bazıları Prof. Dr. Zeki Eralp'in, kalçalarına ve beline dokunduğunu söyledi. Şahit olarak gösterilen öğrenciler ise bu anlatılanları doğruladı.

ZEKİ ERALP BUDUNELİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği öğretim görevlisi. Aynı üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi’ni 1989’da bitirdi.

Klinik Bilimleri Bölümü Periodontoloji Ana Bilim Dalı’nda görev yapıyor.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü’nde doktorasını tamamladı.

Buradaki tez konusu “Erişkin periodontitisli hastalarda kök yüzeyi düzleştirmesi ile birlikte subgingival metronidazol uygulamasının klinik ve mikrobiyolojik değerlendirilmesi” üzerinedir.

Ege Üniversitesi Stratejik Plan Kurulu’nda yer aldı.