Zeki isminin anlamı nedir, Zeki ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Zeki isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Zeki ismi ne demek, Zeki ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Zeki isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Zeki İsminin anlamı nedir? TDK Zeki anlamı:

TDK'da Zeki isminin anlamı anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, zeyrek; çabuk ve kolay kavrayan; zekâ varlığı gösteren anlamlarında kullanılmaktadır.

Zeki İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Zeki ismi geçmektedir.

Zeki isminin kökeni:

Zeki ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılan Zeki isminde 72807 kişi vardır.

Zeki isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Zeki isminin rengi:

Safir

Zeki ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Zeki isminin Harf Analizi Nedir ?

Zeki ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

E : İletişim, duygusal karışık

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Zeki isminin Numerolojisi Kaçtır?

Zeki ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z : 29

E : 6

K : 14

İ : 12

= 61 – Zeki İsminin Numeroloji Toplamı 61’dir.

Zeki ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Zeki isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Zeki isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Z: 8 E: 5 K: 2 İ: 9 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Zeki isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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