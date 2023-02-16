Zeki Kaan Satioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Kaan Satioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zeki Kaan Satioglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zeki Kaan Satioglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zeki Kaan Satioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Kaan Satioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeki Kaan Satioglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeki Kaan Satioglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeki Kaan Satioglu 13 Ekim 2003 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Zeki Kaan Satıoğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeki Kaan Satioglu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zeki Kaan Satioglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Zeki Kaan Satioglu'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zeki Kaan Satioglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zekiikaan17/

Zeki Kaan Satiogluboyu ve yaşı kaç

Zeki Kaan Satioglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeki Kaan Satioglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Zeki Kaan Satioglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeki Kaan Satioglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında Kepez Belediye

Zeki Kaan Satioglu kimdir

Zeki Kaan Satioglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeki Kaan Satioglu şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kecioren Belediyesi Baglum Spor, MKE Ankaragücü, Ankara TKI

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Zeki Kaan Satioglu nereli

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