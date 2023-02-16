Zeki Sinanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Sinanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeki Sinanoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeki Sinanoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeki Sinanoglu 16 Eylül 1993 tarihinde Mus şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Zeki Sinanoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeki Sinanoglu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zeki Sinanoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Zeki Sinanoglu'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zeki Sinanoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeki Sinanoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zeki Sinanoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeki Sinanoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gaziantep U21

27 Ağu 2012 yılında Adıyamanspor

30 Haziran 2013 yılında Gaziantep U21

27 Ağu 2013 yılında Adıyamanspor

30 Haziran 2014 yılında Gaziantep U21

11 Ağu 2014 yılında Manisaspor

6 Ocak 2015 yılında Gaziantep U21

8 Ocak 2015 yılında Körfez İsk.

30 Haziran 2015 yılında Gaziantep U21

25 Ağu 2015 yılında Dersim Spor

30 Haziran 2016 yılında Gaziantep U21

5 Ağu 2016 yılında Dersim Spor

11 Ocak 2017 yılında Gaziantep U21

17 Ocak 2017 yılında Kozan Belediye

30 Haziran 2017 yılında Gaziantep U21

1 Temmuz 2017 yılında Gaziantepspor

28 Ağu 2018 yılında Muğlaspor

28 Ağu 2019 yılında Fatsa Belediye

18 Eylül 2020 yılında Muğlaspor

25 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

12 Mart 2021 yılında Aliağa FK

12 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2022 yılında Kozan Spor FK

17 Ağu 2022 yılında Turgutluspor

Zeki Sinanoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeki Sinanoglu şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yedi Eylül Idmanyurduspor (2004-2008), Turgutluspor (2008-2010), Gaziantepspor (2010-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.