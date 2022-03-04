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Zelenski'den Avrupalı protestoculara çağrı: "Biz düşersek Avrupa da düşer. Sokağa çıkın mücadelemizi destekleyin"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski açıklamalarda bulundu. Zelenski, Ukrayna'nın tam teşekküllü işgale maruz kalacağını söyleyerek savaş karşıtı protestolarına katılan insanlara hitap etti. Avrupalıların sokağa çıkması gerektiğini ve Ukrayna düşerse Avrupa'nın düşeceğini belirtti.

Zelenski'den Avrupalı protestoculara çağrı: "Biz düşersek Avrupa da düşer. Sokağa çıkın mücadelemizi destekleyin"

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa ülkelerinin bazı kentlerinde savaş karşıtı protestolara katılan insanlara seslenerek önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenski'den Avrupalı protestoculara çağrı: Biz düşersek Avrupa da düşer. Sokağa çıkın mücadelemizi destekleyin

"TAM TEŞEKKÜLLÜ İŞGALDEN KORKUYORUZ"

Ukrayna'nın tamamının Rusya tarafından işgal edileceğini savunan Zelenski, "Ülkemizi tam teşekküllü bir işgalden koruyoruz. Bugün askerlerimiz şu anda bazıları ülkemizde görev alıyor, bazıları doktorluk yapıyor, cerrahi operasyon yapıyorlar. Çocukları korumak için çalışıyorlar. Üç dakikalık bir konuşmam var şimdi. Buradaki ilk dakikayı bir saygı duruşuna adamak istiyorum. Hayatını kaybedenleri analım. Askerlerimizi, itfaiye erlerini ve pilot olarak çalışanları, kahramanca mücadele edenleri, ülkelerini koruyanlara adayalım bu saygı duruşunu. Lütfen onların ruhlarını analım, barış içinde yatsınlar." diye konuştu.

Zelenski'den Avrupalı protestoculara çağrı: Biz düşersek Avrupa da düşer. Sokağa çıkın mücadelemizi destekleyin

AVRUPALILARA ÇAĞRI

Avrupa halkına çağrı yapan Zelenski, "Benim ikinci dakikamda da vatandaşlarımızı anmak istiyorum. Siviller, çocuklar onlarca yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Kendilerini bilmeden ülkemizin egemenliği için hayatlarını kaybetti. Buradaki üçüncü dakikamı da size adamak istiyorum. Avrupa halkına, size çağrı yapıyorum. Lütfen sesini çıkarın, mücadelemize destek olun. Çünkü Ukrayna düşerse Avrupa da düşer. Yaşananları göz ardı etmeyin. Dışarı çıkın ve Ukrayna'yı elinizden geldiğince destekleyin. Ve eğer kazanırsak ki kazanacağımızdan eminim. Bu demokratik dünyanın zaferi olacak. Bu özgürlüğümüzün zaferi olacak. Kazanırsak, Avrupa kadar çiçek açacağız ve onlar da bizimle hiç olmadığı kadar buradan iyi çıkacak. Çok yaşa Ukrayna!" ifadelerini kullandı.

Zelenski'den Avrupalı protestoculara çağrı: Biz düşersek Avrupa da düşer. Sokağa çıkın mücadelemizi destekleyin

Bölge Gündem Editör Ekibi
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