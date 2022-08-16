Zelenski'den cesaret nişanı almıştı! Ukrayna'nın en iyi pilotu Anton Lystopad, Ruslar tarafından öldürüldü

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş aylardır devam ediyor. Ukrayna'da milyonlarca insan evini terk ederek, başka ülkelere ve bölgelere giderken savaşta can kayıpları sürüyor.

Bunun bir örneği ise Ukrayna'da 2019 yılında en iyi Hava Kuvvetleri pilotu seçilen Anton Lystopad oldu.

ZELENSKİ'DEN CESARET NİŞANI ALMIŞTI

Daily Star'da yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından "cesareti, cesareti ve profesyonelliği" nedeniyle 3. Derece Cesaret Nişanı alan Anton Lystopad, Rusya ordusu tarafından öldürüldü.

OKULUNDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Ukrayna'nın hangi bölgesinde öldüğü bilinmen pilotun ölümü Ivano-Frankivsk Bölgesel Konseyi Fizik ve Teknik Lisesi tarafından açıklandı. Facebook üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milyonlarca Ukraynalı, Bağımsızlığın 30. yıldönümü gününde, Khreshchatyk üzerindeki birliklerin geçit töreninin bir havacılık sütununun uçuşunu zevk ve gururla izledi.

Antonumuz bu sütunun lideriydi. Anton'ın bir dövüşçünün dümeninin arkasındaki yolu zor ama anlamlıydı.

Ancak genç adam inatla hayalinin peşinden gitti - pilot olmak, gökyüzünde bir kuş gibi uçmak ve Dünya'nın güzelliğini bir kartal gözüyle seyretmek.

Cesareti, cesareti ve profesyonelliği için, ölümünden birkaç gün önce, Başkan tarafından 3. Derece Cesaret Nişanı olan yüksek devlet ödülüne layık görüldü.

Anton Listopad haklı olarak eğitim kurumumuzun lise mezunlarının mevcut nesilleri arasında en popüler olanların sayısına aittir.”