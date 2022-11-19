Zelenskiy'den Erdoğan'a tahıl koridoru teşekkürü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tahıl koridorunun genişletilmesine sağladığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirtti.

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Zelenskiy'den Erdoğan'a tahıl koridoru teşekkürü

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin Ukrayna'da hedef aldığı enerji altyapılarının onarım çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, enerji sorunlarını çözmeye devam ettiklerini ifade etti.

Başkent Kiev başta olmak üzere toplam 17 şehir ve bölgede enerji hizmetlerinin sağlanması konusunda sorunların sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, Herson kentinde de enerji sorunlarını gidermeye çalıştıklarını aktardı.

ZELENSKİY ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

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Zelekskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini, görüşmede tahıl koridoru anlaşmasını ele aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜM

Zelenskiy, Erdoğan'a Tahıl ihracatı girişimimizi genişletme çabaları için teşekkür ettim."

Zelenskiy ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güvenlik ve enerji konularını da görüştüklerini bildirdi.

Rus güçlerine, özelikle Donetsk bölgesinde yoğun saldırılara devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, "Belirli alanlarda gelecekteki başarılar için hazırlanıyoruz." dedi.

KAYNAK: AA

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