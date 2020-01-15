Zelenskiy, Merkel ile telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "İran'da yaşanan feci kaza sonrasında Almanya tarafından gördüğümüz desteğe çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı başta olmak üzere Ukrayna üzerinden Rus gazının Avrupa'ya taşınması konusu, 9 Aralık 2019'da Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Normandiya Dörtlüsü formatındaki görüşmenin sonuçlarının ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "İran'da yaşanan feci kaza sonrasında Almanya tarafından gördüğümüz desteğe çok teşekkür ediyoruz. Suçluların cezalandırılmasını, ölen vatandaşlarımızın ülkeye getirilmesi ve yakınlarına tazminat verilmesi konularını takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Almanya'ya, ülkemizin doğusundaki çatışmaların son bulması konusundaki çalışmalarımıza sağladığı katkıdan dolayı da teşekkür ederiz. Paris'teki görüşme sonrasında 76 esirimizi evlerine getirebildik. Hepsini getiremedik ama bu getirdiklerimiz için de teşekkür ederiz" denildi.

Öte yandan Zelenskiy, Donbas Bölgesi'ndeki ateşkesin başarılı olması ve silahların tamamen susması için Minsk görüşmelerinin önemine değinerek Kızıl Haç yetkililerinin Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerine alınmaması konusunda duyduğu endişelerini paylaştığı bildirildi.

Kaynak: İHA