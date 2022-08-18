Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: “Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, güçlü bir destek mesajıdır”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır” diye konuştu.

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Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: “Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, güçlü bir destek mesajıdır”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna’nın Lviv kentinde yaptığı ikili görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı.

Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, güçlü bir destek mesajıdır

"TAHIL HIRSIZLIĞINI, SAVUNMA İŞBİRLİĞİNİ KONUŞTUK"

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini güçlü bir destek mesajı olarak nitelendirerek, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır. Lviv'deki görüşmede Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme ihtimalini, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durumu ve işgalcilerin nükleer şantajını, Rusya'nın geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarındaki geniş çaplı tahıl hırsızlığını görüştük. Savunma işbirliği konularına da değinildi” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, güçlü bir destek mesajıdır

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna ve Türkiye arasındaki işbirliğinin daha da genişlemesinin her iki tarafı da güçlendireceğinden emin olduğunu ifade etti.

Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama: Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, güçlü bir destek mesajıdır

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