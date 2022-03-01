Zelenskiy'den kritik karar! Yabancı savaşçılar Ukrayna'ya vizesiz girebilecek

Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararda, "1 Mart'tan itibaren, sıkıyönetim dönemi için geçici olmak üzere, Ukrayna Uluslararası Lejyon Birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir" ifadesi yer aldı.

Kararın Rus vatandaşları için geçerli olmadığı bildirildi.

TÜM DÜNYAYA ÇAĞRI YAPMIŞTI

27 Şubat'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

2016'DAN BERİ GÖNÜLLÜ ARIYORLAR

Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

İlgililerin ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.