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Zelenskiy'den kritik karar! Yabancı savaşçılar Ukrayna'ya vizesiz girebilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişlerini sağlayan kararın altına imza attı.

Zelenskiy'den kritik karar! Yabancı savaşçılar Ukrayna'ya vizesiz girebilecek

Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararda, "1 Mart'tan itibaren, sıkıyönetim dönemi için geçici olmak üzere, Ukrayna Uluslararası Lejyon Birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir" ifadesi yer aldı.

Kararın Rus vatandaşları için geçerli olmadığı bildirildi.

Zelenskiy'den kritik karar! Yabancı savaşçılar Ukrayna'ya vizesiz girebilecek

TÜM DÜNYAYA ÇAĞRI YAPMIŞTI

27 Şubat'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

Zelenskiy'den kritik karar! Yabancı savaşçılar Ukrayna'ya vizesiz girebilecek

2016'DAN BERİ GÖNÜLLÜ ARIYORLAR

Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

Zelenskiy'den kritik karar! Yabancı savaşçılar Ukrayna'ya vizesiz girebilecek

İlgililerin ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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