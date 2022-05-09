Zelenskiy'nin meşhur polarının fiyatı el yaktı! Yardım için satıldı

Ukrayna lideri Zelenskiy, sürekli olarak giydiği poları ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Meşhur hale gelen bu polar Ukrayna için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde 90 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 659 bin) alıcı bulduğu öğrenildi.

AÇILIŞI 50 BİN STERLİN İLE YAPILDI

İngiltere Başbakanı Boris Jonhso, Zelenskiy'nin meşhur poları için 50 bin sterlinle açılış yapılması için teşvik etti. Zelenskiy müzayede öncesinde İngiltere'ye teşekkür ederek Başkan Johnson'ın cesurluğunu övdü.

1 MİLYON STERLİN YARDIM BEKLENİYOR

Johnson müzayede yaptığı konuşmada, “50 bin sterlinik bir miktarla başlayın, Kiev'i gezdim gördüm ve bu şehir kesinlikle bu yardımları hak ediyor. Arkadaşlarım, bu gece Ukrayna'yı destekleyin ki Avrupalı başkent Kiev bir daha asla tehdit edilemesin ve Ukrayna bir an önce bir bütün olsun” ifadelerini kullandı. İngiltere'de düzenlenen müzayede Ukrayna'ya yardım edilmek için planlanan yardım miktarı 1 milyon sterlin olarak belirlendi.

Ukrayna duyurdu! Esir değişiminde 41 kişi kurtarıldı

Ukraynalılardan Türkiye'ye yardım talebi! "Türkiye Mariupol'ü kurtar"

Ukrayna duyurdu! Rusya saldırı başlattı! Uçak gemisi filosu Pasifik Okyanusu'na açıldı