Zeliha Ağrıs Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

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ZELİHA AĞRIS KİMDİR? Doğum tarihi : 20.Nisan.1998

Zeliha Ağrıs kaç yaşında : 21

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Sporcu

Zeliha Ağrıs doğum yeri : Beyşehir, Konya ZELİHA AĞRIS BİYOGRAFİSİ 29 Haziran 2017 tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 53 kiloda şampiyon olarak ülkemize altın madalya kazandırdı.

Zeliha Ağrıs, 20 Nisan 1998 tarihinde Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Ayşe Ağrıs’dır. 10 yaşında spora başlayan Zeliha Ağrıs, Konya’da yaşamakta ve Selçuk Üniversitesinde eğitimine devam etmektedir.

Zeliha Ağrıs, 29 Haziran 2017 tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Güney Kore'nin Muju kentinde 53 kiloda şampiyon olarak ülkemize altın madalya kazandırdı.

Başarıları :

2016 - WTF Başkanlık Kupası altın madalya

2016 - Almanya Açık Tekvando Turnuvası gümüş madalya

2016 - Avrupa Tekvando Şampiyonası bronz madalya

2017 - Dünya Tekvando Şampiyonası altın madalya Etiketler : kimdir, Zeliha Ağrıs



