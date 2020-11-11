Zeliha Cevdet Uysal cinayetinde yeni gelişme! Yenge itiraf etti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin cansız bedenleri geçtiğimiz günlerde Pınarlı ilçesinde bir kuyuda bulunmuştu. Bugün yaşanan yeni gelişme de yengenin itirafı üzerine Zeliha Uysal'ın erkek kardeşinin işlediği öğrenildi.