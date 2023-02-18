Zelimir Djurkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zelimir Djurkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zelimir Djurkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zelimir Djurkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zelimir Djurkovic 24 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Желимир Ђурковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zelimir Djurkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zelimir Djurkovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zelimir Djurkovic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zelimir Djurkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zelimir Djurkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zelimir Djurkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zelimir Djurkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2020 yılında Dobanovci

14 Ocak 2021 yılında Novi Banovci

30 Haziran 2021 yılında Dobanovci

5 Ağu 2021 yılında FK Zemun

29 Temmuz 2022 yılında FK Indjija

Zelimir Djurkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zelimir Djurkovic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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