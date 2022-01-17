Zeliş ve Tekin'in kardeşliği Arka Sokaklar'da kaldı! Yüsra Geyik ve Onur Bay'dan şaşırtan hamle! Diziden çıkınca kardeşlik aşka mı dönüştü?
Zeliş ve Tekin'in kardeşliği Arka Sokaklar'da kaldı! Yüsra Geyik ve Onur Bay'dan şaşırtan hamle! Diziden çıkınca kardeşlik aşka mı dönüştü?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin çocuk oyuncuları olarak tanınan Onur Bay ve Yüsra Geyik'in verdikleri son poz akılları karıştırdı. İkilinin yakınlıkları takipçilerinin "Yeni bir aşk mı doğuyor?" yorumu yapmasına neden oldu.