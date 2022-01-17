Zeliş ve Tekin'in kardeşliği Arka Sokaklar'da kaldı! Yüsra Geyik ve Onur Bay'dan şaşırtan hamle! Diziden çıkınca kardeşlik aşka mı dönüştü?

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı ve oğlu olarak yer alan ve adeta dizide büyüyen Onur Bay ve Yüsra Geyik diziye veda etseler de pek çok izleyici tarafından hâlâ Tekin'i ve Zeliş olarak tanınıyor.