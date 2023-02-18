Zeljko Arsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeljko Arsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeljko Arsic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeljko Arsic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeljko Arsic 26 Temmuz 1997 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Жељко Арсић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeljko Arsic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zeljko Arsic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Zeljko Arsic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zeljko Arsic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeljko Arsic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zeljko Arsic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeljko Arsic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında IMT Belgrad

1 Temmuz 2018 yılında Backa

1 Temmuz 2019 yılında Borac Sakule

1 Temmuz 2020 yılında IMT Belgrad

1 Şubat 2021 yılında Dobanovci

8 Ağu 2022 yılında Rad Belgrad

Zeljko Arsic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeljko Arsic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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