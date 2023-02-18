Zeljko Basaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeljko Basaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zeljko Basaric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zeljko Basaric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Zeljko Basaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeljko Basaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeljko Basaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeljko Basaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeljko Basaric 8 Mart 2001 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Жељко Басарић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeljko Basaric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zeljko Basaric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Budućnost Arilje futbol takımında oynamaktadır. FK Budućnost Arilje takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Zeljko Basaric'nin FK Budućnost Arilje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zeljko Basaricboyu ve yaşı kaç

Zeljko Basaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeljko Basaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Zeljko Basaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeljko Basaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Javor-Matis

20 Temmuz 2020 yılında Budućnost

31 Aralık 2020 yılında Javor-Matis

11 Şubat 2022 yılında Budućnost

30 Haziran 2022 yılında Javor-Matis

7 Şubat 2023 yılında Budućnost

30 Haziran 2023 yılında Javor-Matis

Zeljko Basaric kimdir

Zeljko Basaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeljko Basaric şuan FK Budućnost Arilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zeljko Basaric nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Son Haberler
Fedi Ben Choug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fedi Ben Choug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fedi Ben Choug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fedi Ben Choug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Djordje Cosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Cosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Djordje Cosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Cosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karim Ait Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Ait Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karim Ait Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Ait Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Strahinja Tanasijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Tanasijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Strahinja Tanasijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Tanasijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!