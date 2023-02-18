Zeljko Basaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeljko Basaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeljko Basaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeljko Basaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeljko Basaric 8 Mart 2001 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Жељко Басарић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeljko Basaric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zeljko Basaric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Budućnost Arilje futbol takımında oynamaktadır. FK Budućnost Arilje takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Zeljko Basaric'nin FK Budućnost Arilje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zeljko Basaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeljko Basaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zeljko Basaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeljko Basaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Javor-Matis

20 Temmuz 2020 yılında Budućnost

31 Aralık 2020 yılında Javor-Matis

11 Şubat 2022 yılında Budućnost

30 Haziran 2022 yılında Javor-Matis

7 Şubat 2023 yılında Budućnost

30 Haziran 2023 yılında Javor-Matis

Zeljko Basaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeljko Basaric şuan FK Budućnost Arilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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