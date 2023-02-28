Zeljko Gavric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeljko Gavric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeljko Gavric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeljko Gavric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeljko Gavric 5 Aralık 2000 tarihinde Ugljevik şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeljko Gavric Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zeljko Gavric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Zeljko Gavric'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zeljko Gavric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeljko Gavric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zeljko Gavric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeljko Gavric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız U19

10 Ağustos 2018 yılında Graficar

31 Aralık 2019 yılında Kızılyıldız U19

1 Ocak 2020 yılında Kızılyıldız

12 Ağustos 2021 yılında Ferencváros

6 Eylül 2022 yılında Dunajska Streda

30 Haziran 2023 yılında Ferencváros

Zeljko Gavric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeljko Gavric şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zeljko Gavric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Star Belgrade (2014-2018)

Sırbistan takımında 7 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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