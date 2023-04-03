Zeljko Milovanovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeljko Milovanovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeljko Milovanovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zeljko Milovanovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zeljko Milovanovi 9 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zeljko Milovanovi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnik Surdulica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Zeljko Milovanovi'nin FK Radnik Surdulica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zeljko Milovanovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zeljko Milovanovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zeljko Milovanovi şuan FK Radnik Surdulica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.