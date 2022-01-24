Zeljko Obradovic 2 yılın ardından Türkiye'ye dönüyor!

Bir dönem Fenerbahçe Beko'nun da başında bulunan ve takımın EuroLeague şampiyonluğuna uzanmasında büyük rol oynayan Sırp koç Zeljko Obradovic takımı Partizan NIS ile birlikte Türkiye'ye gelecek.

Burada Türk Telekom ile karşılaşacak olan Obradovic 2 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye adım atmış olacak.

TEMSİLCİMİZ İLK MAÇI KAYBETMİŞTİ

EuroCup'ın 11. hafta mücadele edecek olan Türk Telekom ile Partizan NIS Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.00'da başlayacak. Grupta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunan Türk Telekom 7. sırada yer alıyor. Temsilcimiz ilk maçta deplasmanda karşılaştığı Partizan NIS'e 85-59 mağlup olmuştu.

2 YILIN ARDINDAN YENİDEN TÜRKİYE'DE

Yaklaşık 2 yılın ardından yeniden Türkiye'ye gelecek olan Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'yle 507 maça çıkmış ve Turkish Airlines EuroLeague zaferinin yanı sıra Türkiye'de 4 lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etmişti. Türkiye'deki son maçına Fenerbahçe Bekon'nun başında 15 Mart 2020'de çıkan Obradovic, takımıyla birlikte TOFAŞ'ı 84-75 mağlup etmişti.