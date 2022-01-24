Fatma Girik evli miydi? Fatma Girik - Memduh Ün neden evlenmedi? Memduh Ün kimdir?Son dakika! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, bir grup asker tarafından alıkonulduİntihar eden üniversite öğrencisi Mustafa Sağlam kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Mustafa Sağlam'ın biyografisi...Samsun'da acı olay! Evde çıkan yangında Mesure Gültekin ve oğlu Dursun hayatını kaybettiErsen isminin anlamı nedir, Ersen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fenerbahçeli Ozan Tufan baba olduğunu duyurdu! Eşi Rojin Haspolat ve oğluyla paylaştığı kare yoğun ilgi gördü!Hepsiburada ortaklık yapısı | Hepsiburada kimin, sahibi kim?Kuryeler çalışıyor mu? Kuryeler yasak mı, ne zaman çalışacak?Üniversite öğrencisi Mustafa Sağlam kriptoda babasının parasını kaybedince intihar etti! "Cesedimle karşılaşacak olan ablamdan özür dilerim"Ernes isminin anlamı nedir, Ernes ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul-1 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Zeljko Obradovic 2 yılın ardından Türkiye'ye dönüyor!

Zeljko Obradovic 2 yılın ardından Türkiye'ye dönüyor!

Avrupa'nın önde gelen antrenörleri arasında yer alan ve Fenerbahçe'de de önemli başarılara imza atan Zeljko Obradovic, 2 yılın ardından Partizan NIS ile Türkiye'ye gelecek.

Zeljko Obradovic 2 yılın ardından Türkiye'ye dönüyor!

Bir dönem Fenerbahçe Beko'nun da başında bulunan ve takımın EuroLeague şampiyonluğuna uzanmasında büyük rol oynayan Sırp koç Zeljko Obradovic takımı Partizan NIS ile birlikte Türkiye'ye gelecek.

Burada Türk Telekom ile karşılaşacak olan Obradovic 2 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye adım atmış olacak.

Zeljko Obradovic 2 yılın ardından Türkiye'ye dönüyor!

TEMSİLCİMİZ İLK MAÇI KAYBETMİŞTİ

EuroCup'ın 11. hafta mücadele edecek olan Türk Telekom ile Partizan NIS Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.00'da başlayacak. Grupta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunan Türk Telekom 7. sırada yer alıyor. Temsilcimiz ilk maçta deplasmanda karşılaştığı Partizan NIS'e  85-59 mağlup olmuştu.

Zeljko Obradovic 2 yılın ardından Türkiye'ye dönüyor!

2 YILIN ARDINDAN YENİDEN TÜRKİYE'DE

Yaklaşık 2 yılın ardından yeniden Türkiye'ye gelecek olan Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'yle 507 maça çıkmış ve Turkish Airlines EuroLeague zaferinin yanı sıra Türkiye'de 4 lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etmişti. Türkiye'deki son maçına Fenerbahçe Bekon'nun başında 15 Mart 2020'de çıkan Obradovic, takımıyla birlikte TOFAŞ'ı  84-75 mağlup etmişti.

Zeljko Obradovic 2 yılın ardından Türkiye'ye dönüyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT