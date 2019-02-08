Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Bugün oynama şeklimizden çok memnunum. Oyun planımıza uyduk ve oyuncular konsantreydi" diye konuştu.

THY Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Panathinaikos'u 85-66 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Panathinaikos'a karşı oynamanın kendisi için özel olduğunu söyleyerek, "Bizim için nasıl bir oyun oynamamız gerektiğini anlamak çok önemliydi. Panathinaikos her zaman agresif savunma oynamaya çalışan bir takım. Rakibe top kaybı yaptırıp kolay sayı bulan bir takım. Hücumda hızlı koştular ve erken bitirmeye çalıştılar. Benim için onları durdurmak önemliydi. Bugün oynama şeklimizden çok memnunum. Oyun planımıza uyduk ve oyuncular konsantreydi. Bu yüzdende iyi bir maç oynadığımıza inanıyorum. Önemli bir galibiyetti oyuncuları tebrik ediyorum ve taraftara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA