Zeljko Obradovic: Taraftarlardan rakibe saygı duymalarını istiyorum

Melih Mahmutoğlu: Fenerbahçe taraftarının bir bildiği vardır

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes 73-56 mağlup ederken, müsabakanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve kaptan Melih Mahmutoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyon olmak için uzun bir yolları olduğunu dile getiren Obradovic, "Oyuncularımın performansından memnunum. Bu sene Anadolu Efes'le defalarca oynadık. Şimdi final serisinde karşılaşıyoruz. Farklı kadrolarla mücadele ediyoruz. Bu maça farklı hazırlandık. Oyuncularımın oynayış şekilleri ile gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum böyle oynadıkları için. 1-0 çok bir anlam ifade etmiyor. Salı gününe hazır olmalıyız. Şampiyon olmak için uzun bir yol var ve henüz yolun başındayız" dedi.

Obradovic, "Bu maçın Final Four'un bir intikamı mıydı" sorusuna, "Biz böyle düşünmüyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz. Rakibimiz kaliteli bir takım. Biz öyle bakmıyoruz, kendi oyunumuza bakıyoruz" yanıtını verdi.

Deneyimli başantrenör son olarak Ergin Ataman'ın, "Ülker Spor Salonu'na gitmeyebilirim" açıklamasına yönelik, "Bu ona sorulması gereken bir soru. Defalarca tekrarladığım bir şey var. Taraftarlardan rakibe saygı duymalarını ve sadece bize destek olmalarını söyledim. Anadolu Efes'e saygılı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

MAHMUTOĞLU: FENERBAHÇE TARAFTARININ BİR BİLDİĞİ VARDIR

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu ise gerçek Fenerbahçe'yi gösterdiklerini dile getirerek şöyle konuştu: "Sadece bir maçı kazandık. Avantalı durumdayız. Salı günü de aynı şekilde oynayacağız. FinalFour'daki mücadelemiz bize yakışan mücadele değildi. Bunun bilincinde sahaya çıktık ve galibiyet aldık. 2-0 yapmak için aynı coşkuyla sahada olacağız. Gerçek Fenerbahçe resmini gösterdik bu akşam."

Mahmutoğlu, Ergin Ataman'ın aleyhine yapılan tezahüratlar ile ilgili olarak ise "Biz basketbolcuyuz. Sahaya ne yansıması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Fenerbahçe taraftarının vardır bir bildikleri, herkese böyle davranmıyorlar. Bunu tasvip etmiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zeljko Obradovic'in açıklamaları

- Melih Mahmutoğlu'nun açıklamaları

DHA