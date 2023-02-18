Zeljko Samcovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeljko Samcovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeljko Samcovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeljko Samcovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeljko Samcovic 12 Eylül 2002 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Жељко Самчовић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeljko Samcovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zeljko Samcovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zeljko Samcovic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 15 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Zeljko Samcovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeljko Samcovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zeljko Samcovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeljko Samcovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2019 yılında Mladost U19

1 Temmuz 2022 yılında Mladost

Zeljko Samcovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeljko Samcovic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.