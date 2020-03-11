Zemheri 10.bölüm fragmanı | Zemheri yeni bölüm fragmanı

Ayşe Ayçin Turan, Zerrin Tekindor, Alperen Duymaz Caner Cindoru'un başrolünde olduğu dizinin 10.bölümü merak edildi. İşte Zemheri 10.bölüm fragmanı

ZEMHERİ 10.BÖLÜM FRAGMANI

ZEMHERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İkiz kardeşinden ayrı bırakılıp evlatlık verilen karakter, üvey kardeşine aşık oluyor. İkizi olduğunu öğrendikten sonra peşine düşen karakter, kardeşini bulduğunda ise bir cinayete kurban veriyor. Polis kılığına giren bu karakter kardeşinin intikamını almak için mücadele veriyor.

Merakla beklenen Zemheri dizisi Resurrection adlı Kore dizisinden uyarlama olarak ekranlara gelecek. Ay yapım imzalı dizi de intikam ele alınacak.

Şimdiden heyecan uyandıran 'Zemheri', izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek!

ZEMHERİ NE DEMEK?

Zemheri kelimesi, Arapça kış anlamına gelen “zem” ile farsça uğultu anlamındaki “harir” kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Zemheri " Kara Kış" demektir. “Uğuldayan kış” yani, kışın dondurucu zamanıdır.

ZEMHERİ OYUNCULARI

55 yaşındaki Zerrin Tekindor, oyunculuğun yanı sıra resim çiziyor. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Tekindor, bir dönem Adana, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda yer alması ardından pek çok dizi yapımında da bulunmuştur. Aşk-ı Memnu dizisi ile adını iyice duyuran deneyimli oyuncu bir yandan da resim eğitimleri vermektedir.

1992 Sinop doğumlu olan Ayça Ayşin Turan İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitim aldı. Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Sinop Belediye Konservatuarı'nda da oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde rol aldı. Ayça Ayşin Turan rol aldığı Karagül dizisi ile meşhur oldu ve bu rolü ile sevildi. Sonrasında rol aldığı diziler sayesinde adım adım başarı basamaklarını tırmandı.

Alperen Duymaz 1992 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde ilk oyunculuğunu sergiledi. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerinde rol aldı. Bodrum Masalı dizisi ile ünlendi. 2018 yılında Direniş Karatay filminde Kutay karakterini canlandırdı.Çukur dizisinde Emrah Komiser olarak rol aldı. Sonrasında Çarpışma dizisinde Kerem karakterini canlandırdı. Alperen Duymaz yeni sezonda da Zemheri dizisinde oynadı.

Caner Cindoruk Zemheri dizisinde.. En son Kadın dizisinde oynayan ve 3 sezondur Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk Kadın dizisinde 67. bölümde ölerek ayrıldı ve Zemheri dizisinin kadrosuna dahil oldu. Caner Cindoruk 2 Nisan 1980 tarihinde Adana ilimizde dünyaya geldi. Bir çok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncunun son adresi Zemheri isimli dizi oldu. Kadın dizisinden ayrılışına izleyiciler oldukça üzülmüştü, bakalım Zemheri dizisinde Caner Cindoruk nasıl bir rolle karşımıza çıkacak.

1988 yılında Mersin'de doğdu. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup yarım bırakan oyuncu Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde eğitimine devam etti.

Özel oyunculuk dersleri alan Hazal Filiz Küçükköse rol aldığı diziler;Deniz Yıldızı, Beni Affet, Günahkar,Kara Sevda, Rüya ve Mehmed Bir Cihan Fatihi dizilerinde rol aldı. Yeni sezonda yayınlanacak olan Zemheri dizisinde de Berrak karakterini canlandıracak.

Müfit Kayacan Son olarak Yüzleşme isimli dizide boy gösteren 60 yaşındaki deneyimli oyuncu daha önceden EDHO, Adı Zehra ve Cesur ve Güzel gibi dizilerde yer almıştır.

Şebnem Dönmez 45 yaşındaki güzel oyuncu Şebnem Dönmez daha önceden yer aldığı pek çok yapım ile izleyicilerin tanıdığı bir yüz haline gelmiştir. Aynı zamanda pek çok programın da sunuculuğunu yapmıştır.

İlkin Tüfekçi 32 yaşındaki İlkin Tüfekçi Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olması ardından Karadayı, Kara Para Aşk, Papatyam ve Arka Sıradakiler dizilerinde yer almıştır.

Engin Öztürk 33 yaşındaki Engin Öztürk TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ile oyunculuk kariyerinde adeta bir sıçrama yaşamıştır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncunun Zemheri dizisinde hangi karaktere hayat vereceği bilinmiyor.

1984 senesinde doğan Berk Cankat Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünden mezun olması ardından oyunculuk kariyerine başlamıştır. Medcezir dizisi ile ilk defa kameralar karşısına geçen Cankat, sonrasında da pek çok yapımda oyunculuk yapmıştır.