Zemheri dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Zemheri dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda Önder’in,“Sözünü tutmadı; gelmeyecek!” sözleri üzerine babasını kurtarma umutlarını yitiren Firuze’nin gözyaşlarına hakim olamadığı fragmanı Ayaz, görüntülerin Ertan’ın eline nasıl geçtiğini sorguluyor.