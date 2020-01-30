Zemheri dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Zemheri dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda Önder’in,“Sözünü tutmadı; gelmeyecek!” sözleri üzerine babasını kurtarma umutlarını yitiren Firuze’nin gözyaşlarına hakim olamadığı fragmanı Ayaz, görüntülerin Ertan’ın eline nasıl geçtiğini sorguluyor.
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30 Ocak 2020 Perşembe 08:56
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