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  3. Zemheri dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı

Zemheri dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Zemheri dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda Sevgililer Günü'ne özel bir fragman yayınlandı. Firuze'nin Ertan tarafından uçurumdan atıldığı sahne izleyenlerde büyük merak uyandırmıştı. Fragmanda Firuze ve Ayaz'ın eski günleri gösteriliyor.

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15 Şubat 2020 Cumartesi 08:32

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