Zemheri dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Zemheri dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda Firuze’nin telaşla kardeşine ne olduğunu anlamaya çalıştığı, gözyaşlarına hakim olamayan Elvan’ın ise şoka girdiği fragmanda Ayaz, Ertan ve Berrak’la iplerini koparıyor.