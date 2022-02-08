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Zemheri ne demek, TDK'ya göre Zemheri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zemheri kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zemheri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zemheri nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zemheri kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zemheri ne demek, TDK'ya göre Zemheri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zemheri ne demek? Zemheri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zemheri kelimesi. Peki zemheri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zemheri nedir, zemheri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ZEMHERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zemheri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zemheri kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zemheri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kara kış

ZEMHERİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- zemheri zürefası

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