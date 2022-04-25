Zemin Kaplamacısı (Mastik Karışımlı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Zemin Kaplamacısı (Mastik Karışımlı) Tanımı;

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Zemin Kaplamacısı (Mastik Karışımlı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Zemin Kaplamacısı (Mastik Karışımlı) Maaşları

Zemin Kaplamacısı (Mastik Karışımlı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zemin Kaplamacısı (Mastik Karışımlı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zemin Kaplamacısı (Mastik Karışımlı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7124.07

Meslek Adı :

Zemin Kaplamacısı (Mastik Karışımlı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yalıtım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Zemine asfalt, çamur veya kum, neft ve asbest fiber karışımlı dayanıklı bir satıh kaplayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zemin Kaplamacısı (Mastik Karışımlı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Zemini süpürüp üzerine özel kâğıtlar veya malzemeler sermek ve kaplama işlemine hazırlamak,

b) Karışımı mala ile kâğıtlar üzerine yaymak,

c) Kılavuz ve tesviye latası kullanarak kaplamanın aynı kalınlıkta olmasını sağlamak,

d) Kaplama yüzünü mala ile düzlemek,

e) Kaplamayı malzeme ilavesi ile gereği kadar kalınlaştırmak,

f) Yüzeyi petrolle ıslatıp cilalamak ve son katı döktükten sonra mala ile düzlemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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