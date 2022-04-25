Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları) görev tanımı nedir, Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları) ne iş yapar, Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları) Tanımı;

__

Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları) Maaşları

Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7122.05

Meslek Adı :

Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yer Ve Duvar Döşemecileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Zemine darbeye karşı dayanıklı ve ses geçirmez tezyinat karoları döşeyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Plan ve şartnameleri incelemek,

b) Zemini süpürmek,

c) Zemin seviyesi üzerinde kalan çivileri çakmak ve geniş çatlakları plastik malzeme ile doldurarak kaplama işlemine hazırlamak,

d) Zemine yapışkan bir madde sürmek,

e) Üzerine temel malzemesi sermek ve malzemeyi bir el merdanesi ile tesviye etmek,

f) Karoların döşenmesini kolaylaştırmak maksadı ile temel üzerine çizgiler çekmek,

g) Karoları döşerken altlarındaki zemine yapıştırıcı madde sürmek,

h) Karoları istenilen desene göre yapıştırıcı tabaka üzerine döşemek,

i) Döşenmesi biten karoları bir merdane ile düzlemek ve altlarındaki zemine yapışmalarını sağlamak,

j) Karoları döşemeden önce ısıtmak

k) Asfalt, mantar, linolyum veya kauçuk gibi belirli bir karo tipi üzerinde uzmanlaşmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?