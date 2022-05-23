Zenci koca bağımlısı kadının istekleri pes dedirtti! Ünlü psikolog Esra Ezmeci bile şoke oldu! “Karım zenci erkek istiyor diye beni terk etti ben de kendimi karaya boyayıp…” Ünlü psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen yeni itirafları sosyal medya hesabından paylaştı. Bir takipçi: “Karım zenci erkek istiyorum diye beni terk etti. Kendimi karaya boyadım yinede dönmedi” itirafında bulundu.

1 7 Ünlü psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen soru ve itiraflarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.