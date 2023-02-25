Zeng Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeng Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeng Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeng Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeng Chen 6 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈曾 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeng Chen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jinghui Ho yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 31 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Zeng Chen'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zeng Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeng Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zeng Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeng Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2015 yılında SJZ Ever Bright

10 Temmuz 2015 yılında SJZ EB. Res.

31 Aralık 2015 yılında Kulüpsüz

14 Temmuz 2016 yılında SY Dongjin

13 Temmuz 2018 yılında SJZ EB. Res.

31 Temmuz 2019 yılında SJZ Ever Bright

1 Ocak 2021 yılında CZ M.Lions Res.

1 Temmuz 2021 yılında GX PG Haliao

31 Aralık 2021 yılında CZ Mighty Lions

29 Ağustos 2022 yılında ZB Cuju

31 Aralık 2022 yılında CZ Mighty Lions

Zeng Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeng Chen şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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