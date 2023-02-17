Zeni Husmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeni Husmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeni Husmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeni Husmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeni Husmani 28 Kasım 1990 tarihinde Gostivar şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeni Husmani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Zeni Husmani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Zeni Husmani'nin NK Domzale ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zeni Husmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeni Husmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zeni Husmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeni Husmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında HNK Sibenik U17

1 Temmuz 2007 yılında HNK Sibenik U19

1 Ocak 2009 yılında HNK Sibenik

13 Temmuz 2012 yılında NK Domzale

31 Ağu 2018 yılında Giresunspor

20 Ocak 2019 yılında Shkendija

7 Ocak 2020 yılında NK Domzale

Zeni Husmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeni Husmani şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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