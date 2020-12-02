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Zenit 65-73 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

THY Euroleague 12. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya ekibi Zenit'i 73-65 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve 5. galibiyetini aldı.

Zenit 65-73 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında konuk olduğu Rus ekibi Zenit'i 73-65 mağlup etti.

Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-14 önde kapatan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 45-32 üstün gitti.
İkinci devreye iyi başlayan Zenit, üçüncü çeyrekte 53-53 beraberliği yakalasa da son çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 73-65 kazandı.

Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 17, Danilo Barthel 15 sayıyla oynadı.

Ev sahibi takımda Kevin Pangos 16, Will Thomas 10 sayıyla maçı tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 5. galibiyetini elde ederken Zenit ise 3. yenilgisini aldı.

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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