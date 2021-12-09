EuroLeague'de temsilcilerimizin basketbol heyecanı 14. hafta maçları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko, Zenit Basket karşısında galibiyet arayacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Zenit Basket - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

ZENİT BASKET - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zenit Basket - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı 9 Aralık 2021 Perşembe bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Temsilcimizin galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu müsabaka Saint Petersburg'da, Sibur Arena Stadyumu'nda oynanacak.

ZENİT BASKET - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Zenit Basket - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.