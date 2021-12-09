Zenit Basket - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi?
EuroLeague heyecanı 14. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Zenit Basket ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Peki Zenit Basket - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi? Cevaplar haberimizde...
EuroLeague'de temsilcilerimizin basketbol heyecanı 14. hafta maçları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko, Zenit Basket karşısında galibiyet arayacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Zenit Basket - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...
ZENİT BASKET - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Zenit Basket - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı 9 Aralık 2021 Perşembe bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Temsilcimizin galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu müsabaka Saint Petersburg'da, Sibur Arena Stadyumu'nda oynanacak.
ZENİT BASKET - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Zenit Basket - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.