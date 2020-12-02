Zenit - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak.

Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz ve naklen izlenebilecek. Karşılaşmayı Carmelo Paternico (İtalya), Joseph Bissang (Fransa), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek. Bu maç, EuroLeague’de “Haftanın Maçı” olma özelliği taşıyacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 11 müsabakada 4 galibiyet alırken, 7 kez de mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, bu performansıyla 18 takımlı ligde 13. sırada yer aldı. Üç maçı eksik olan Zenit ise 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ile Zenit, THY Avrupa Ligi'nde 3. kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda iki takım da deplasman maçlarını kazanarak birer galibiyet elde etti.﻿

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında, 27 Kasım Cuma günü Valencia Basket’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı. Fenerbahçe Beko, rakibine 86-90 yenilmekten kurtulamadı. 11. Hafta sonunda dört galibiyette kalan ekibimizde en skorer isimler 18 sayıyla Dyshawn Pierre ve 16 sayıyla Ali Muhammed oldu.

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 1 Aralık Salı günü Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda Büyükçekmece Basketbol’a konuk oldu. Ekibimiz, rakibine bir uzatma bölümü sonunda 93-91 mağlup oldu ve 10. haftada ilk yenilgisini aldı.



