Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçta kimler oynuyor?

Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zenit Fenerbahçe maçı merakla bekleniyor. İlk maçta Zenit'i 1-0 mağlup eden ve UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, Rus ekiplerinden Zenit'e konuk olacak. Peki Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

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