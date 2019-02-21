Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçta kimler oynuyor?

Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Zenit Fenerbahçe maçı merakla bekleniyor. İlk maçta Zenit'i 1-0 mağlup eden ve UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, Rus ekiplerinden Zenit'e konuk olacak. Peki Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Zenit Fenerbahçe maçı taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. İlk maçta Zenit'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Zenit'e konuk olacak. Peki Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...
ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Zenit Fenerbahçe maçı 21 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak. Karşılaşmanın, Bein Sports ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
ZENİT FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER YOK?
Fenerbahçe'de Berke Özer, Carlos Kameni, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Nabil Dirar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu ve Roberto Soldado, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar.
Zenit'te ise Emanuel Mammana, Daler Kuzyaev, Oleg Shatov ve Aleksandr Erokhin, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
ZENİT FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Zenit'in Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'i: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Nabiullin, Barrios, Kranevitter, Mak Driussi, Hernani, Dzyuba
Fenerbahçe'nin Zenit maçı muhtemel ilk 11'i: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Moses, Tolgay Arslan, Eljif Elmas, Andre Ayew.
ZENİT FENERBAHÇE İDDAA ORANLARI NEDİR?
Fenerbahçe'nin tur atlamasına 1.20, Rus ekibin turu geçmesine 2.70 oran verildi.
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